Marinha reforça presença no grupo central

A Marinha Portuguesa vai reforçar o seu dispositivo habitual para a resposta a situações de busca e salvamento no mar com a presença no grupo central da Região Autónoma dos Açores do navio patrulha oceânico.



Segundo a Marinha, "o olho do furacão" vai passar esta quarta-feira nos Açores, chegando a tempestade ao continente entre quinta e sexta-feira, com vagas de oito metros, e à Madeira, com vagas de seis metros.