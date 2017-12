A Marinha Portuguesa abriu recentemente um concurso para contratar praças em regime de contrato e está dirigido a cidadãos portugueses com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos.

Os interessados poderão candidatar-se online até ao dia 3 de janeiro e deverão ter no mínimo o 9º ano de escolaridade, uma vez que as vagas disponíveis são afetas às áreas de Eletromecânica, Manobras e Hotelaria, pode ler-se no portal da Marinha.