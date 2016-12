Marinha alerta para ventos fortes e agravamento do estado do mar nos Açores

A Marinha alertou hoje a comunidade marítima e a população do arquipélago dos Açores para a previsão de ventos fortes e agravamento do estado do mar, em especial do grupo ocidental e central.



“À comunidade marítima recomenda-se o reforço da amarração e uma vigilância cuidada das suas embarcações atracadas, bem como a consulta regular dos avisos à navegação e da previsão meteorológica e outras informações sobre a praticabilidade dos portos", junto das respetivas capitanias, "evitando sair para o mar até que as condições melhorem”, refere a Marinha, em comunicado. Segundo a Marinha, as ondas podem atingir os sete metros de altura e terão maior “incidência no grupo ocidental e central a partir do fim da manhã de terça-feira”. A situação vai manter-se em grandes alterações até ao final da manhã de quinta-feira (29 de dezembro), indica. No comunicado, é aconselhado aos pescadores lúdicos para evitarem pescas em zonas de “arriba nas frentes costeiras” e à população em geral que evite passear junto à costa ou aproximar-se da rebentação. O grupo ocidental inclui as ilhas das Flores e do Corvo e o grupo central inclui as ilhas do Pico, Terceira, Graciosa, São Jorge e Faial.