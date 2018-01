Maria Teresa Luciano é a nova presidente da USISM

Numa nota de imprensa, o executivo açoriano dá conta que a nova presidente é licenciada em Ciências Farmacêuticas, pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, e possui uma pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento, pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa, onde frequenta um doutoramento em Saúde Internacional.

Na sua formação académica, prossegue a mesma nota, acumula ainda uma pós-graduação em Marketing e Negócios Internacionais, pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, e uma especialização no Programa Avançado para Dirigentes de Instituições de Saúde, pela Universidade de Navarra.

Maria Teresa Luciano soma um longo percurso profissional do qual se pode destacar o facto de ter sido presidente do Conselho de Administração da Saudaçor, S.A., entre 2006 e 2008

Até setembro de 2017, ocupou o cargo de Vogal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve e, agora, sucede a Fernanda Prates, que cessou funções de presidente da USISM, em outubro último.