Marcelo visita ilhas do grupo oriental dos Açores entre quarta-feira e sábado

Segundo o programa hoje divulgado, Marcelo Rebelo de Sousa começará por se deslocar à ilha de Santa Maria, onde ficará apenas quatro horas, na quarta-feira à tarde. A maior parte do tempo, entre quinta-feira e sábado, estará na ilha de São Miguel, a maior dos Açores e sede do Governo Regional chefiado pelo socialista Vasco Cordeiro.



Durante esta visita, em que se deslocará em avião militar, sempre acompanhado por Vasco Cordeiro, o chefe Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas voltará ainda à Base das Lajes, na ilha Terceira, onde assistirá a manobras militares, na quinta-feira de manhã.



A famosa Lagoa das Sete Cidades, em São Miguel, será o último ponto do programa, onde Marcelo Rebelo de Sousa terá um lanche com a população e fará um balanço desta segunda metade da sua deslocação à Região Autónoma dos Açores, no sábado à tarde, antes do regresso a Lisboa.



Na primeira metade, entre 01 de 06 de junho, o chefe de Estado percorreu, em seis dias, sete das nove ilhas do arquipélago - as duas do grupo ocidental, Corvo e Flores, e as cinco do grupo central, Terceira, Pico, Graciosa, Faial e São Jorge - para estar junto dos portugueses que vivem mais afastados do continente e conhecer de perto os protagonistas políticos regionais.



Nessa primeira deslocação, no plano político, Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à sessão solene do Dia da Região, na Assembleia Legislativa Regional, e fez questão de ter encontros com cada um dos seis partidos representados no parlamento açoriano.



De acordo com o programa hoje divulgado, nesta segunda parte da visita o Presidente da República irá conhecer várias instituições ligadas à ciência e tecnologia, como o Centro de Formação Aeronáutica, a Estação Geodésica e o Centro de Interpretação Ambiental localizados na ilha de Santa Maria.



Em São Miguel, entre outras iniciativas, vai dar uma aula aberta sobre "O Atlântico" na Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, e falar sobre cidadania com alunos da Escola Básica e Integrada da Ribeira Grande, em São Miguel.



Os pontos institucionais do programa terão lugar também na maior ilha açoriana: um jantar oferecido pelo presidente do Governo Regional, no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada, antecedido de discursos de Vasco Cordeiro e Marcelo Rebelo de Sousa, na quinta-feira à noite, e uma reunião do Conselho Regional da Concertação Estratégica, no Convento dos Franciscanos, no concelho de Lagoa, no sábado.



Na esfera económica, o chefe de Estado dará particular atenção à agricultura e agro-indústria e ao turismo, com visitas à fábrica da Unileite e a uma empresa de queijadas de Vila Franca do Campo e encontros com representantes do turismo e com a Associação Agrícola de São Miguel.