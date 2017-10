Marcelo transmitiu a Felipe VI que Portugal não reconhece declaração de independência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou hoje com o rei de Espanha, Felipe VI, transmitindo-lhe que Portugal não reconhece a declaração unilateral de independência da Catalunha e defende o respeito pela unidade de Espanha.

Em declarações aos jornalistas, à saída do mercado da Graça, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, o chefe de Estado não quis, por enquanto, antecipar possíveis efeitos da situação espanhola em Portugal: "Para já, não há nada a dizer sobre isso".

Marcelo Rebelo de Sousa revelou que falou hoje com Felipe VI quando uma cidadã de Espanha o abordou no mercado, dizendo-lhe: "Senhor Presidente, eu sou espanhola, acho que temos um bocadinho de problemas, não?".

A sua resposta imediata foi: "Eu sei, acabei de falar com o rei, há meia hora".

Depois, questionado pela comunicação social, o chefe de Estado adiantou que transmitiu ao rei Felipe VI a posição de Portugal face "aos acontecimentos recentes em Espanha", e acrescentou que "a posição é muito clara: é um problema interno da Espanha, a resolver no quadro da Constituição espanhola, no respeito da unidade do Estado espanhol".

"Portanto, isso significa que não há possível reconhecimento de qualquer alegada declaração unilateral de independência da Catalunha", completou.