Marcelo saúda comunidade católica pela canonização de Francisco e Jacinta

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou e felicitou hoje a comunidade católica portuguesa pela decisão de canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta, em 13 de maio, pelo papa Francisco, em Fátima.



Em declarações aos jornalistas, antes de uma iniciativa na Associação 25 de Abril, em Lisboa, o chefe de Estado dirigiu "uma saudação e uma felicitação àqueles portugueses que são católicos e que acreditam em Fátima, pela notícia da canonização".

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, para esses "muitos portugueses", a canonização de Francisco e Jacinta dará "um significado acrescido" à visita do papa a Fátima, e referiu que constitui "o culminar de um processo que foi longo" dentro da Igreja Católica.

O chefe de Estado deixou esta mensagem também numa nota divulgada na página da Presidência da República, através da qual "saúda e felicita a comunidade católica, crente em Fátima, pela decisão de canonização de Jacinta e Francisco Marto".

Francisco e Jacinta morreram ainda crianças, pouco depois de, com a sua prima Lúcia de Jesus (1907-2005), terem estado na origem do fenómeno de Fátima, entre maio e outubro de 1917.

O papa Francisco anunciou hoje, no Vaticano, que vai canonizar, em 13 de maio, aqueles dois pastorinhos durante a sua visita a Fátima, para assinalar o centenário das "aparições".

O anúncio foi feito durante o Consistório, reunião formal de cardeais, no Palácio Apostólico do Vaticano, que fixou as datas para a cerimónia de canonização de 37 futuros santos da Igreja Católica.