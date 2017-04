Marcelo reúne-se hoje com o Presidente e o primeiro-ministro cabo-verdianos

O Presidente da República vai reunir-se hoje com o seu homólogo cabo-verdiano e com o primeiro-ministro de Cabo Verde, na cidade da Praia, no segundo dia da sua visita de Estado a este país lusófono.



A mobilidade de cidadãos no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e no plano bilateral e a renegociação da parceria entre Cabo Verde e a União Europeia deverão ser temas a abordar nestes encontros.

Num dia inteiramente passado na ilha de Santiago, Marcelo Rebelo de Sousa vai também receber as chaves da cidade da Praia, discursar na Assembleia Nacional e visitar a "Cidade Velha", lugar do primeiro povoamento português nos trópicos e antiga capital do arquipélago, classificada pela UNESCO como património mundial da humanidade.

O primeiro ponto na agenda hoje é o encontro com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, seu velho amigo dos tempos da faculdade, que o tem acompanhado desde o início desta visita.

Este encontro, no palácio presidencial, termina com uma troca de condecorações e uma conferência de imprensa conjunta.

Seguem-se a cerimónia de entrega das chaves da cidade, na Câmara Municipal da Praia, uma visita ao mercado municipal, a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral e o encontro com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia, num hotel da cidade.

Depois, o Presidente português vai visitar a "Cidade Velha", situada a cerca de quinze quilómetros da cidade da Praia para oeste, com paragens no pelourinho e na igreja de Nossa Senhora do Rosário, originalmente uma capela, construída no final do século XV.

De regresso à capital cabo-verdiana, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar a Escola Portuguesa de Cabo Verde, antes de um jantar oferecido pelo Presidente da República de Cabo Verde.

A seguir ao jantar, assistirá ainda a um concerto da banda portuguesa "Dead Combo" no festival Atlantic Music Expo 2017.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Cabo Verde no sábado à noite, para uma visita de Estado de três dias que começou no domingo, com um programa transversal, que inclui iniciativas culturais, académicas e visitas a empresas, além da componente político-institucional.

Acompanham-no nesta visita o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e os deputados Marco António Costa, do PSD, Carlos Pereira, do PS, Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP, Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, João Ramos, do PCP, e José Luís Ferreira, do Partido Ecologista "Os Verdes".