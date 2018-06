Marcelo rejeita discriminação dos "muitos portugais"

Destaque do Açoriano Oriental de hoje é para o discurso do Presidente da República na cerimónia comemorativa do 10 de Junho

Nesta edição, é ainda publicada uma entrevista ao presidente do conselho de administração do Hospital Divino Espírito Santo, onde fala sobre o crescimento da atividade clínica nos últimos anos, dos projetos, das carências de recursos humanos, do acesso às cirurgias e consultas, bem como das contas de 2017 que fecharam com um resultado de menos 14 milhões de euros.

A suspensão de um guarda prisional por não ter disponibilizado medicação a reclusos e a denúncia do PSD/Madeira de que está em curso um "roubo" às regiões autónomas são outros dos assuntos noticiados no jornal de hoje, onde o Desporto destaca o reforço do Santa Clara com Bruno Lamas.