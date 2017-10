Marcelo regressa hoje à região para completar visita às nove ilhas

Marcelo Rebelo de Sousa estará nas duas ilhas do grupo oriental entre hoje e sábado, começando por Santa Maria, onde tem chegada prevista para as 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e deverá ficar apenas quatro horas, com uma agenda centrada na ciência e na tecnologia, e em particular no setor aeroespacial.

O chefe de Estado vai conhecer o trabalho do Centro de Formação Aeronáutica dos Açores, operado pela transportadora SATA, a Estação Geodésica que integra a Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais, e o Centro de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo/Casa dos Fósseis. A ilha tem a maior jazida de fósseis a céu aberto do Atlântico Norte.

Em Santa Maria, o Presidente da República vai também passar pela Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, o único concelho desta ilha, que é a mais antiga dos Açores e foi a primeira a ser descoberta.

Entre quinta-feira e sábado, estará na ilha de São Miguel, a maior e mais habitada do arquipélago e sede do Governo Regional chefiado pelo socialista Vasco Cordeiro – que o acompanhará em permanência nesta segunda parte da sua visita aos Açores, como aconteceu em junho.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas, que se deslocará entre ilhas num avião C-295 da Força Aérea Portuguesa, voltará ainda à ilha Terceira, hoje à noite, para assistir a um exercício militar na Base das Lajes, na quinta-feira de manhã.

Na primeira metade da sua visita aos Açores, entre 01 e 06 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa percorreu em seis dias as duas ilhas do grupos ocidental e as cinco do grupo central, para estar junto dos portugueses que vivem mais afastados do continente e conhecer de perto os protagonistas políticos regionais.