Marcelo refere-se aos Açores como "grande terra com grande gente"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se hoje aos Açores como "grande terra com grande gente" em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, naquela que é a sua primeira deslocação aos Açores enquanto chefe de Estado.



Após plantar uma árvore no Jardim Botânico José do Canto, o que já tinham feito os antigos chefes de Estado Mário Soares e Jorge Sampaio, Marcelo Rebelo de Sousa realçou o simbolismo deste ato, o primeiro, "acabado de chegar a esta grande terra com grande gente, antes mesmo desse outro momento espiritual que projeta essa terra e essa gente em todo o mundo".

O Presidente da República referia-se às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em cuja procissão participa esta tarde.

"Quer isso dizer que são os valores a realidade mais determinante na vida das sociedades e que esses valores se exprimem tão depressa na fé, como na preservação do património cultual, no sentido mais amplo do termo, porque a História se faz de cultura, as comunidades se fazem de cultura", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou ainda que "para Portugal nada [é] de mais prestigiante do que ver os Açores afirmar-se em termos culturais em toda a sua pujança, internamente e externamente".

"Este pequeno gesto, selado num dia maravilhoso em que nem o sol deixou de nos acompanhar, significa o reatar de uma tradição presencial e louvar, homenagear, uma linhagem familiar que é mais do que familiar, é comunitária, ao serviço dos Açores e, por isso, também, ao serviço de Portugal", acrescentou.