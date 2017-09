Marcelo recebe partidos em Belém na segunda e terça-feira logo após autárquicas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber os partidos políticos com assento parlamentar no Palácio de Belém logo após as eleições autárquicas deste domingo, na segunda e na terça-feira, e antes do debate orçamental.





Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, estas são "as habituais reuniões com os partidos políticos representados na Assembleia da República" que o chefe de Estado tem promovido com regularidade.

A mesma nota refere que Marcelo Rebelo de Sousa retomará estas reuniões "terminado que estará o período eleitoral e antes da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2018", que deverá ser entregue no parlamento no dia 13 de outubro.