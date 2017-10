Marcelo Rebelo de Sousa visita o Açoriano Oriental

Na redação do mais antigo jornal português, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pelo administrador da Açormedia, Pedro Melo, o diretor Paulo Simões, e colaboradores da empresa.



Ao Presidente da República foi oferecido um exemplar do livro “História do Açoriano Oriental 1835-2000”, bem como reproduções do primeiro e segundo números do jornal publicados em abril de 1835.



Refira-se que Marcelo Rebelo de Sousa termina este sábado uma visita de quatro dias a três das nove ilhas dos Açores.