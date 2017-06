Marcelo Rebelo de Sousa termina visita rodeado de queijo e, por isso, "muito feliz"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou hoje a visita aos Açores numa fábrica de laticínios na ilha de São Jorge, onde, rodeado de queijo, se confessou "muito feliz"



"Neste momento sou muito feliz. Isto é acabar em grande, foi uma grande ideia”, disse na unidade fabril da Uniqueijo - União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios de São Jorge, no concelho de Velas.

Depois de, por repetidas vezes durante a viagem, ter afirmado que o queijo de São Jorge é o “melhor do mundo”, Marcelo Rebelo de Sousa tornou a elogiar as qualidades dos queijos da ilha.

“Adoro o queijo de São Jorge (…) . A prova é que devia estar a descolar o avião e estou no meio dos queijos”, continuou, assegurando ser, já antes do vinho do Pico, “embaixador plenipotenciário há muito tempo” do queijo de São Jorge.

À pergunta se o queijo de São Jorge era mais um produto que iria promover, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a visita à unidade fabril aliou o “prazer” ao “serviço à comunidade, que é o mais importante”, que passa por “mostrar cá dentro, espaço português, lá fora a todo o mundo, a excelência destes queijos”, declarou.

O Governo dos Açores e a Uniqueijo assinaram em 2013 um protocolo de cooperação com vista à "recuperação financeira da cooperativa", que estava a atravessar dificuldades, com dívidas a fornecedores e aos produtores da ilha.

O ano passado, a Uniqueijo processou 2.700 toneladas de queijo.

Os Açores, com 2,5% do território nacional, produzem cerca de 30% do leite do país e 50% do queijo.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou hoje uma visita de seis dias a sete ilhas dos Açores, tendo anunciado que, no final de outubro, deverá deslocar-se às ilhas de São Miguel e de Santa Maria.