"Marcelo quer ser 'plataforma' entre Açores e República" é a manchete do Açoriano Oriental

As declarações do Presidente da República de que está 'sintonizado' com as preocupações dos açorianos no início da sua visita oficial à Região, estão em destaque no Açoriano Oriental de sexta-feira, 2 de junho de 2017.



"Segunda greve na SATA com menor adesão", "Dois irmãos detidos por agressões no Santo Cristo" e "Grupo Ilha Verde compra edifício Sousa Lima" são outros destaques do jornal.