Marcelo preocupado com "demasiados políticos" que "negam a realidade"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a sua preocupação com a existência de “demasiados políticos” que “negam a realidade” relativamente às alterações climáticas, salientando que Portugal permanece fiel aos Acordos de Paris.





“Estou preocupado com muitos políticos, demasiados decisores que negam a realidade, negam as alterações climáticas. Portugal continua empenhado nos Acordos de Paris. Mas muitos políticos não estão a atender a esta revolução. Sou professor de Direito e posso dizer que o Direito e a política estão muito atrás da ciência, tecnologia, economia e finanças”, disse, no palco central da Web Summit, que hoje terminou em Lisboa.

Na sua curta intervenção, o chefe do Estado agradeceu aos participantes na cimeira sobre tecnologia, mas também aos “milhares espalhados pelo mundo” que se dedicam a este tema, a “revolução científica e tecnológica” que estão a protagonizar.

“Vocês estão a fazer uma. Vocês são os transformadores porque estão a mudar o mundo. Estão a mudar a sociedade, economias, cultura e a forma de viver”, salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou-se ainda “orgulhoso de Portugal e dos portugueses”, que “ está a mudar” aceleradamente.

“Portugal tem feito uma mudança nos centros de investigação e nas universidades, nas redes internacionais. Temos alguns dos melhores cientistas. Isto é uma ocasião de um salto para a frente também neste domínio”, afirmou, já à saída do Pavilhão Atlântico, onde decorreu a cimeira.

O Presidente da República manifestou ainda o desejo de que, não apenas no próximo ano, mas “nos próximos”, Portugal volte a ser o anfitrião do importante evento de tecnologia que hoje se encerra.

A Web Summit terminou hoje em Lisboa.