Marcelo lamenta morte de bombeiro de Castanheira de Pera

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou hoje a morte de um bombeiro de Castanheira de Pera e vai visitar a sua corporação no final do dia para o homenagear.



Este bombeiro “morreu em serviço do seu país, de todos nós”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita ao posto de comando da serra de São Macário, de onde pôde ver uma das frentes do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e já provocou 63 mortos.

O Presidente deveria terminar a sua deslocação de hoje aos locais afetados pelos incêndios nos últimos dias nos distritos de Leiria e Coimbra em Góis, cerca das 18:00, mas juntou ao seu programa uma deslocação aos bombeiros de Castanheira de Pera, de onde era originário o bombeiro que faleceu hoje nos hospitais de Coimbra.

A informação sobre a morte dos bombeiros foi avançada pelo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, que confirmou que o morto é um bombeiro da corporação de Castanheira de Pera, 40 anos, casado e que deixa um filho.

O fogo, que deflagrou às 13:43 de sábado, em Escalos Fundeiros, concelho de Pedrógão Grande, alastrou depois aos concelhos vizinhos de Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e entrou também no distrito de Castelo Branco, pelo concelho da Sertã.

O último balanço dá conta de 63 mortos civis e 135 feridos. Há ainda dezenas de deslocados, estando por calcular o número de casas e viaturas destruídas.

Além de Pedrógão Grande, existem quatro grandes fogos a lavrar nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco, mobilizando um total de cerca de 2.150 operacionais, 654 veículos e 16 meios aéreos.