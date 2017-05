Marcelo inicia na quinta-feira visita de seis dias a sete ilhas dos Açores

O Presidente da República vai iniciar na quinta-feira uma visita à Região Autónoma dos Açores, em que, durante seis dias, passará por todos os concelhos de sete das nove ilhas do arquipélago



Entre dia 01 de junho, quinta-feira, e o dia 06 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar, por esta ordem, as ilhas do Corvo, Flores, Terceira, Pico, Graciosa, Faial e São Jorge, e os seus doze concelhos - mas evitando cerimónias formais nos municípios, por causa das eleições autárquicas deste ano.

Durante estes seis dias, o chefe de Estado estará sempre acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, o socialista Vasco Cordeiro, com quem se vai reunir logo à chegada, no Corvo, a ilha mais pequena e menos povoada dos Açores.

Esta visita aos Açores, que acontece a convite de Vasco Cordeiro, foi marcada propositadamente para que Marcelo Rebelo de Sousa estivesse presente na Sessão Solene do Dia da Região, 05 de junho, no parlamento açoriano, na ilha do Faial.

De fora desta visita ficam as ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, que o Presidente da República deverá visitar mais tarde.

Marcelo Rebelo de Sousa, que tomou posse em 09 de março de 2016, visitou os Açores pela primeira vez no dia 21 deste mês, exclusivamente para participar nas festas de Santo Cristo, em São Miguel.

*Notícia corrigida às 17h13: corrige no título e ao longo do texto o dia do início da visita do chefe de Estado aos Açores que é 1 de junho, quinta-feira