Marcelo "expectante" promete analisar diploma "com toda a atenção e interesse"

O Presidente da República afirmou hoje que está expectante em relação à versão final do Orçamento do Estado para 2018, hoje aprovada no parlamento, e prometeu analisar o diploma "com toda a atenção e interesse".





"Estou expectante. Ansioso, não direi! Não é propriamente uma angústia, mas estou expectante", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma conferência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O chefe de Estado reiterou o entendimento de que este Orçamento "tem realidades que até ao último minuto era preciso acompanhar" e acrescentou: "Irei ver a versão final, logo que a receba, com todo o cuidado e com toda a atenção e interesse".

Questionado se antevê o envio de alguma norma do Orçamento do Estado para 2018 para o Tribunal Constitucional, respondeu: "Não conheço ainda o Orçamento, vamos esperar para depois me pronunciar".

Segundo o Presidente da República, o diploma deverá chegar às suas mãos "algures a 15, 16, 17 de dezembro", porque o processo de redação final "nunca é inferior a dez, quinze dias".

O Orçamento do Estado para 2018 foi hoje aprovado na Assembleia da República em votação final global com votos a favor de PS, Bloco de Esquerda, PCP, "Os Verdes" e PAN, e com votos contra de PSD e CDS-PP.