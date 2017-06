Marcelo encerra hoje na ilha de São Jorge visita de seis dias ao arquipélago

O Presidente da República encerra hoje uma visita de seis dias aos Açores, na ilha de São Jorge, conhecida pelas suas fajãs e queijos, onde visitará uma fábrica de laticínios.



Antes, ainda no Faial, ao final da manhã, Marcelo Rebelo de Sousa vai até à ponta leste da ilha, onde visitará o Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, inserido na paisagem vulcânica originada pela erupção de há 60 anos.

Desde quinta-feira, quando iniciou o seu roteiro de seis dias por sete das nove ilhas dos Açores, e todos os seus concelhos, o chefe de Estado passou pelo Corvo, Flores, Terceira, Pico e Graciosa, e está no Faial desde domingo.

A chegada a São Jorge, ilha com dois concelhos - Velas e Calheta - e cerca de 8.500 habitantes, está prevista para as 12:50 locais (mais uma hora em Lisboa).

O Presidente irá de carro desde o aeródromo até à Calheta, para almoçar com população da ilha, com vista para a Fajã Grande.

A ilha de São Jorge tem mais de sete dezenas de fajãs, terrenos planos e férteis, entre o mar e as falésias, que estão classificadas desde 2016 como Reserva da Biosfera pela Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

Antes de regressar a Lisboa, pelas 17:30 locais, o chefe de Estado ainda visitará depois a Uniqueijo - União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios de São Jorge, onde poderá provar os famosos queijos da ilha.

Esta visita aos Açores, a convite do presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, foi marcada propositadamente para que Marcelo Rebelo de Sousa estivesse presente na sessão solene do Dia da Região, nesta segunda-feira, no parlamento açoriano, na ilha do Faial.

De fora desta visita ficaram as ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, que o Presidente da República deverá visitar em outubro.