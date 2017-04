Marcelo defende que o seu discurso não deve incidir na conjuntura política

O Presidente da República defendeu hoje que os discursos presidenciais em datas como o 25 de Abril e o 10 de Junho não devem incidir na conjuntura política, mas no significado nacional das datas.



"Eu tenho um princípio básico, que é: em datas como o 25 de Abril, como o 10 de Junho, para dar dois exemplos, os discursos devem ser discursos correspondentes ao significado nacional das datas e não discursos para mensagens acerca da conjuntura política. É a minha maneira de ver", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

O chefe de Estado, que falava no final de uma apresentação de um livro, em Lisboa, na véspera da sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República, referiu que "não foi assim ao longo do tempo, houve quem entendesse de outra maneira", mas que a sua linha é diferente.

"Foi assim que eu falei no 25 de Abril do ano passado, no 10 de Junho do ano passado. É assim que eu falarei no 25 de Abril, portanto, amanhã [terça-feira] e no 10 de Junho", afirmou.

Questionado se não deixou recados nos seus discursos anteriores, o Presidente da República respondeu: "Quando a pessoa fala, tudo o que diz tem um significado. Uma coisa é ter um significado, outra coisa é intervir na política concreta do dia a dia".

No seu discurso do 25 de Abril, no ano passado, Marcelo Rebelo de Sousa apelou a consensos de regime em áreas como o sistema financeiro e a segurança social, considerando que existem dois modelos alternativos de governação, mas que tem de haver unidade no essencial.

Levando um cravo vermelho na mão, recomendou permanente atenção às previsões económicas e salientou que o seu mandato é "mais longo e mais sufragado do que os mandatos partidários" e "não depende de eleições intercalares".