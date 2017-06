Marcelo augura "30 anos de futuro político" a Vasco Cordeiro

O Presidente da República augurou "30 anos de futuro político" ao chefe do executivo regional e líder do PS/Açores ao saber a idade de Vasco Cordeiro, mas escusou-se a comentar se tinha criado um mito nesta matéria.



No Miradouro do Portal, no concelho das Lajes das Flores, o ponto mais ocidental de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que está de visita aos Açores, perguntou que idade tinha o presidente do Governo Regional, reeleito para um segundo mandato a 16 de outubro último.

“Que idade é que me dá o senhor presidente?”, contrapôs Vasco Cordeiro, tendo o chefe de Estado respondido “44, 45”.

Vasco Cordeiro replicou: “bingo, 43” e o chefe de Estado, expressando surpresa, continuou: “Tem tanto futuro ainda à frente, está a ver bem?”.

“Acha que sim?”, perguntou o líder dos socialistas açorianos, tendo Marcelo Rebelo de Sousa retorquido: “Então não? Com 43 tem para aí 30 anos de futuro político. Oh senhor presidente, não lhe digo, não lhe conto”.

Antes, Marcelo Rebelo de Sousa tinha afirmado que há “uns mitos sobre os açorianos”.

“Primeiro mito, que está mau tempo nos Açores. Não é verdade. Segundo mito, que o açoriano é distante, é reservado, é tímido, não é extrovertido. Não é verdade. Portanto, eu estou a ver destruir, um por um, esses mitos negativos sobre os Açores e os açorianos e a colaborar”, declarou.

Ainda sobre Vasco Cordeiro, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o tinham informado de que o presidente do Governo Regional “era tímido”, tendo este respondido de imediato: “mais um mito”.

“Pessoas que o conhecem bem tinham-me dito ‘olhe, o único problema é que ele é um bocadinho tímido, é a pessoa mais simpática que é possível alguém imaginar, mas é tímido’. Afinal não é tímido”, afirmou o Presidente da República.

À pergunta se tinha criado um novo mito em relação ao futuro político do chefe do Governo Regional, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a comentar.

“O Presidente da República só quer que os dez milhões de portugueses tenham grande futuro político, não sei onde é que há lugares para todos”, acrescentou, insistindo que Vasco Cordeiro “tem muitos anos para futuro político, de facto, com 43 anos”.

Sobre o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa quanto ao seu futuro político, Vasco Cordeiro respondeu que o “futuro imediato” era o jantar que se seguia, acrescentando sobre o local: “uma ilha linda, um miradouro excelente e uma companhia muito agradável”.

“Ah, não vê como ele é político”, opinou Marcelo Rebelo de Sousa.