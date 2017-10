Marcelo assiste hoje nas Lajes a exercício militar com cenário fictício de sismo

O Presidente da República vai assistir hoje de manhã na base das Lajes, a um exercício militar com um cenário fictício de sismo, que pretende preparar as Forças Armadas para evacuação de áreas de crise.





O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas passará cerca de três horas na Base Aérea N.º 4, na ilha Terceira, e depois viajará para São Miguel, a maior e mais populosa ilha dos Açores, prosseguindo a visita que iniciou na quarta-feira às ilhas do grupo oriental do arquipélago.

Nas Lajes, durante o exercício "Lusitano 2017", que conta a participação de forças navais, terrestres e aéreas, mobilizando cerca de mil militares, Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes.

A partir do Miradouro da Serra do Facho, os dois assistirão a manobras militares deste exercício, que se desenrola num território fictício em crise, a Gabulândia, "caracterizada por problemas económicos, aumento de insegurança no país, existência de redes de crime organizado associado", e onde ainda "há a registar a ocorrência de um sismo, que se prevê que que vá agravar a situação económica e humanitária da zona", segundo uma nota distribuída aos jornalistas.

Durante a tarde, na ilha de São Miguel, o Presidente da República vai conhecer a cooperativa Kairós, que presta apoio diário a cerca de 90 jovens, e o respetivo centro lúdico e pedagógico, "Coriscolândia", e dará uma aula aberta sobre "O Atlântico" na Universidade dos Açores.

O programa de hoje termina com um jantar oferecido pelo presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, antecedido de intervenções do governante socialista e de Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado vai estar nos Açores até sábado, para uma visita às duas ilhas do grupo oriental que iniciou na quarta-feira, em Santa Maria, com a qual completará o périplo que fez em junho pelas outras sete ilhas do arquipélago.