Marcelo apresenta condolências a Putin por queda de avião com 71 vítimas

“Tendo tomado conhecimento do trágico acidente de aviação ocorrido hoje nos arredores de Moscovo, apresento a vossa excelência, em meu nome pessoal e em nome do povo português, as minhas sentidas condolências, bem como aos familiares das vítimas”, escreve Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem enviada a Putin e publicada na página da internet da Presidência da República.

Um avião de passageiros com 71 pessoas a bordo despenhou-se hoje nos arredores de Moscovo e não houve sobreviventes, segundo uma fonte do ministério de Emergências russo.

O aparelho Antonov An-148 da companhia Saratov Airlines despenhou-se pouco depois de ter descolado do aeroporto de Domodedovo de Moscovo em direção a Orsk, uma cidade dos Urais.

Segundo as agências russas, seguiam a bordo 65 passageiros e seis tripulantes.