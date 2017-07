"Mãos com Arte" mostra arte baleeira

A exposição "Mãos com Arte", uma mostra de arte baleeira de artistas locais que se expressam através do osso e dente de cachalote", é inaugurada a 2 de agosto no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico.

"Os trabalhos executados em osso e dente de cachalote são uma das mais importantes manifestações da arte açoriana do século XX. Esta singular manifestação artística, local e regional, nasce, pois, da relação medular, física e cultural, que fomos capazes de estabelecer com as baleias e com o mar", anuncia hoje uma nota de imprensa do Museu do Pico.

A mostra, que pode ser visitada até 01 de outubro, quer "dar a conhecer o trabalho e a obra de alguns dos artistas do osso e do marfim de cachalote, da ilha do Pico, ainda vivos, mostrando diferentes conceitos, técnicas e métodos de trabalho".