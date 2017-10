Manual ajuda a combater problema da obesidade em Portugal

Lançado no Dia Mundial do Combate à Obesidade, “o manual pretende ser um contributo” do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável na luta contra o excesso de peso, que inclui a pré-obesidade e a obesidade, “provavelmente o principal problema de Saúde Pública em Portugal”, refere a DGS em comunicado.

A DGS alerta que este problema tem “implicações sérias” no aparecimento de diferentes doenças como a diabetes, as doenças cérebro-cardiovasculares, a patologia osteoarticular e a generalidade dos cancros.

“Doenças, que no seu todo, representam a principal despesa em saúde do estado português e o principal encargo do Serviço Nacional de Saúde”, salienta no comunicado.

Apesar desta situação “considerada grave, a abordagem terapêutica à obesidade é marcada por um forte insucesso e está organizada ao longo do país das mais diversas formas, sem ter sido discutido ainda a nível nacional uma estratégia de base, minimamente consensual”.

“Assim, a este nível, será importante e de forma recorrente, tentar consensualizar sobre as melhores estratégias terapêuticas nutricionais à luz da mais recente evidência científica”, afirma no comunicado o diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Pedro Graça.

Segundo a DGS, pretende-se apresentar neste manual o cenário epidemiológico da obesidade em Portugal, refletir sobre os melhores indicadores a utilizar para o seu diagnóstico, bem como apresentar algumas orientações para o tratamento desta patologia, em particular no que diz respeito à terapêutica nutricional.

Apresenta ainda a abordagem do Serviço Nacional de Saúde ao tratamento do excesso de peso.