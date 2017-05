Mantêm-se 25 casos confirmados, notificações sobem para 114

Vinte e cinco casos de sarampo foram confirmados este ano em Portugal, tendo a Direção Geral da Saúde (DGS), recebido 114 notificações desde 1 de janeiro, segundo os últimos dados daquela entidade.



O balanço anterior, feito a 26 de abril, dava conta de 95 notificações de sarampo desde início do ano, e já tinham sido confirmados os 25 casos.

De acordo com informação disponível hoje na página da internet da DGS, de 01 de janeiro até terça-feira, 02 de maio, foram notificados 114 casos e 25 foram confirmados, dois dos quais ainda em estudo laboratorial.

A DGS indica que dos 25 casos confirmados, a maioria, 16 (64%) dizem respeito a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos.

Dos 25 casos confirmados de sarampo, 60% sucederam em pessoas que não estavam vacinadas, 48% em profissionais de saúde e 48% foram internadas em unidades hospitalares.

No comunicado, a DGS especifica os casos por regiões, sendo a de Lisboa e Vale do Tejo a que tem mais casos confirmados, 17, seguindo-se o Algarve com sete e apenas um na região norte, uma criança que chegou a estar hospitalizada, mas que já teve alta.

Na região de Lisboa foram afetadas duas crianças entre 01 e 04 anos e mais duas entre 10 e 17 anos, além de 13 adultos.

Seis dos 17 casos registados na região de Lisboa e Vale do Tejo foram hospitalizados e já tiveram alta, tendo morrido uma pessoa (a jovem de 17 anos internada no Hospital Dona Estefânia que morreu em abril).

Quanto aos sete casos confirmados no Algarve, quatro são de crianças com menos de um ano e três de adultos.

Na região Norte foi confirmado um caso, uma criança do grupo etário 1-4 anos, não vacinada, com internamento, seguido de alta.