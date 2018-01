Manchester United renova contrato com José Mourinho até 2020

O Manchester United renovou contrato com o treinador português José Mourinho até 2020, com opção de mais um ano, anunciou esta quarta-feira o segundo classificado da liga inglesa de futebol.

O técnico, que cumpre a segunda temporada pelos ‘red devils’, conquistou na primeira época a Liga Europa, a Taça da Liga inglesa e a Supertaça de Inglaterra, sendo que esta temporada está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e no segundo lugar da ‘Premier League’.

“Estou muito honrado e orgulhoso de ser treinador do Manchester United. Quero agradecer aos donos do clube e ao Ed Woodward [vice-presidente executivo] pelo reconhecimento do meu trabalho e dedicação. Estou deliciado por sentirem e confiarem em mim como o treinador certo para este grande clube”, afirmou o técnico luso, citado no sítio oficial do emblema de Manchester na Internet.

A conquista dos troféus da temporada transata deixou “padrões muito elevados” para a presente época, mas Mourinho está confiante de que está a “criar as condições para um future brilhante e bem sucedido para o clube”.

O português agradeceu à equipa técnica e aos jogadores pela “empatia e amizade”, bem como aos adeptos, que o fizeram “sentir em casa”.

Woodward elogiou o técnico português pela sua “capacidade de trabalho e profissionalismo excecionais”, bem como “a aposta no desejo do clube de promover jovens jogadores de qualidade à equipa principal”.

“Trouxe uma energia e sentido de propósito a tudo o que faz e tenho a certeza de que vai continuar a trazer resultados, para os adeptos e para o clube”, rematou.