Manchester City campeão de Inglaterra pela quinta vez

O Manchester City sagrou-se hoje campeão inglês de futebol pela quinta vez na sua história, graças à derrota do vizinho Manchester United em casa, com o West Bromwich, por 1-0, em encontro da 34.ª ronda.

No sábado, a formação comandada pelo catalão Pep Guardiola, que somou o 23.º título como treinador principal, foi a Londres derrotar o Tottenham, por 3-1, e ficou a aguardar o resultado da equipa do português José Mourinho.

Uma semana depois de ter adiado os festejos do City com uma vitória no dérbi de Manchester (3-2), os ‘red devils’ foram batidos em casa pelo último classificado.

Com cinco jogos por disputar, o Manchester City, que já havia conquistado a prova em 1936/37, 1967/68, 2011/12 e 2013/14, passou a somar 87 pontos, contra 71 do Manchester United, segundo classificado, que só pode chegar aos 86.