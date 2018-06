Mamadu Candé assina por duas épocas pelo Santa Clara

As mais lidas

Fonte oficial do Santa Clara afirmou que o defesa assinou um contrato válido por duas temporadas, com a equipa recém-promovida ao primeiro escalão.

Mamadu Candé, de 26 anos, jogava nos cipriotas do Ominia, depois de ter alinhado por clubes como Tondela, Portimonense, Desportivo das Aves e 1.º de Dezembro, tendo na época 2013/2014 vestido a camisola dos húngaros do Videoton.

O defesa guineense Mamadu Candé vai alinhar nas próximas duas temporadas no Santa Clara, anunciou hoje o clube açoriano da I Liga portuguesa de futebol nas redes sociais.

