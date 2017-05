Mais duas ilhas com comissões para classificação do leite

As ilhas das Flores e do Faial têm desde hoje comissões técnicas de acompanhamento para a classificação do leite à produção, como já sucedia em São Miguel e na Terceira, segundo um despacho publicado em Jornal Oficial.



De acordo com uma nota de imprensa do Governo Regional, as comissões técnicas têm por missão o acompanhamento do funcionamento dos Serviços de Classificação de Leite (SERCLA), “com maior incidência na aplicação do sistema de classificação de leite à produção”.

“Propor ações ou medidas destinadas a melhorar as condições de aplicação do sistema de classificação de leite à produção, emitir parecer sobre a atualização do sistema e sobre todas as medidas de gestão do SERCLA relacionadas com as soluções técnicas adotadas em matéria de classificação de leite são outras das competências destes organismos”, refere a mesma nota.

As duas comissões técnicas agora criadas são constituídas por um representante do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, que preside a este órgão, e um representante da Direção Regional da Agricultura.

No caso da comissão técnica das Flores haverá também um representante da associação agrícola da ilha e outro da Cooperativa Ocidental.

No Faial, a comissão técnica integra, ainda, dois representantes das associações de produtores de leite da ilha e um representante da cooperativa de laticínios local.