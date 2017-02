Mais dez voos cancelados nos Açores

O mau tempo que esta quarta-feira assola o arquipélago dos Açores motivou o cancelamento de mais dez voos, informaram fontes das transportadoras SATA e TAP.



Segundo o porta-voz da transportadora aérea açoriana, António Portugal, foram canceladas as ligações Terceira-São Jorge-Terceira e Terceira-Graciosa-Terceira.

"Também foram cancelados os voos Ponta Delgada-Corvo-Ponta Delgada e Terceira-Pico-Terceira", adiantou António Portugal, explicando que 350 passageiros foram afetados nestas ligações da SATA Air Açores, que assegura as viagens aéreas entre as ilhas do arquipélago.

O responsável referiu que o voo Terceira-Porto, da Azores Airlines, que assegura as ligações da SATA para fora do arquipélago, foi cancelado, mas os passageiros foram encaminhados para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, partindo daqui para o Porto.

"Todos os passageiros estão protegidos para voos a realizar ao longo do dia de quinta-feira quando se prevê a normalização da operação da SATA com a melhoria do estado do tempo", explicou António Portugal.

O voo da TAP com origem em Lisboa e destino na Terceira divergiu para Ponta Delgada, sendo que 11 dos 50 passageiros optaram por ficar na ilha, informou fonte da companhia aérea.

"Assim, o voo Terceira-Lisboa foi cancelado, afetando 49 passageiros, todos eles protegidos para amanhã [quinta-feira]", declarou a mesma fonte.

Hoje de manhã a SATA já tinha cancelado quatro voos, Terceira-Flores-Terceira, com um total de 113 passageiros, e Terceira-Graciosa-Terceira, com 45.

Também esta manhã o voo da Azores Airlines com origem em Lisboa e destino na ilha Terceira divergiu para Ponta Delgada com 77 passageiros.

O IPMA emitiu vários avisos meteorológicos para o arquipélago dos Açores, devido à agitação marítima e vento.

Nas cinco ilhas do grupo central, o aviso vermelho, para agitação marítima, com ondas que podem atingir os 16 metros, mantém-se entre as 19:00 e 21:00 locais. Até lá está em vigor um aviso laranja, que vai continuar após o vermelho, sucedendo-lhe um amarelo.

As ilhas - Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge - estão também sob aviso amarelo para vento até às 20:00, podendo chegar aos 100 kms/h.

No grupo oriental, Santa Maria e São Miguel, o aviso amarelo para agitação marítima começa às 22:00 e prolonga-se até às 08:00 de quinta-feira.

Já o grupo ocidental, ilhas das Flores e do Corvo, o primeiro a estar sob aviso vermelho, que cessou às 17:00, está sob aviso laranja até às 19:00, passando para amarelo que se estende durante a manhã e tarde de quinta-feira.

Estas duas ilhas estão também sob aviso amarelo até às 23:00 de hoje para vento.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três e corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. O aviso laranja, o segundo mais grave, representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, enquanto o aviso amarelo, que lhe sucede na escala, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.