Mais de mil doses de heroína apreendidas pela PSP

Foram apreendidas mais de mil doses de heroína no decurso de duas operações distintas que a Polícia de Segurança Pública realizou recentemente em Ponta Delgada e na cidade de Angra do Heroísmo.

Em Ponta Delgada, um homem com 47 anos, foi detido em flagrante delito, pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe "sido apreendidas 239 doses de heroína e 600 euros em várias notas de uso corrente", pode ler-se num comunicado da PSP.

No concelho de Angra do Heroísmo, por seu turno, foi detido um homem de 55 anos pelo mesmo crime, tendo a PSP apreendido "747 doses de Heroína, 24 doses de cocaína, 61 doses de haxixe, elevados valores monetários e outros objetos relacionados com a atividade", como se vê na fotografia.