Mais de metade da fruta fica por colher

A edição desta quinta-feira do Açoriano Oriental destaca a conclusão de um inquérito aos produtores de fruta açorianos.



"Caça vai ser mais controlada na Região", "Lavoura insatisfeita com subida de preço do leite", "Cozinheira acusada de tráfico de heroína" e "Sindicato ameaça com mais greve depois de 2 de junho" são outros dos títulos da primeira página de hoje, onde o Desporto noticia que "Santa Clara assina por três épocas com Guilherme" e "Volta a São Miguel com leque maior de candidatos".