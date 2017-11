Mais de meio milhar na Festa de Santa Cecília

Antes da Eucaristia, os grupos folclóricos e filarmónicas do Concelho desfilaram pelas principais artérias da Vila, fazendo cumprir a tradição de homenagem à Santa, tendo a animação litúrgica contado ainda com a participação do Coro Madalena, a Tuna de Cordas da Casa da Música da Candelária, as três filarmónicas e os grupos paroquiais do município.

No final da celebração religiosa, refere uma nota informativa municipal, as filarmónicas entoaram o hino a Santa Cecília, e seguiu-se um almoço na sede da Filarmónica Lira Madalense,