"Mais de dez arguidos na Operação Asclépio" é a manchete do Açoriano Oriental

Os últimos avanços na investigação do principal processo de corrupção nos Açores estão em destaque no Açoriano Oriental de quarta-feira, 4 de abril de 2018.

O destaque fotográfico do jornal vai para o encerramento da Escola do Carvão, em Ponta Delgada, no próximo ano letivo, sendo os seus cerca de 200 alunos do 1º ciclo transferidos para a renovada Escola Canto da Maia.

"IRAE aperta fiscalização em eventos para jovens" e "Associação Abraço quer delegação nos Açores" são outros destaques do jornal.