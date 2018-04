Mais de 900 mil euros para apoios a atividades culturais nos Açores

Estes apoios integram-se no âmbito do SOREFIL, programa regional de apoio às sociedades recreativas e filarmónicas, e do RJACC, regime jurídico de apoios a atividades culturais.

De acordo com os despachos hoje publicados em Jornal Oficial, 29 filarmónicas das ilhas de São Miguel, Terceira, S. Jorge, Graciosa, Pico, Faial e Flores recebem uma verba superior a 93.500 euros para apoiar a atividade das bandas musicais das sociedades recreativas e filarmónicas, nomeadamente para aquisição de instrumentos e consumíveis, fardamento e reportório, bem como para despesas de eletricidade e com honorários dos maestros.

Já no âmbito do RJACC, o executivo açoriano acrescenta que foram apoiados 243 projetos nas áreas do audiovisual e multimédia, artes performativas e visuais, património cultural, edição de obras, programas interdisciplinares e outros eventos, num montante superior a 812 mil euros.

Uma nota do Governo Regional adianta ainda que o executivo "já concedeu também, desde o início do ano, apoios superiores a 132 mil euros destinados à conservação e valorização do património baleeiro".