Mais de 800 passageiros afetados por cancelamento de ligações devido ao mau tempo nos Açores

O mau tempo que se regista nos Açores já afetou 844 passageiros da companhia aérea açoriana SATA que cancelou ligações entre várias ilhas e com o exterior do arquipélago, disse o porta-voz da transportadora.





António Portugal adiantou à agência Lusa que foram canceladas ligações da SATA Air Açores entre as ilhas de São Miguel, Terceira, Faial, São Jorge, Flores e Santa Maria.

Além daqueles voos foi ainda cancelada esta noite a ligação Lisboa/Ponta Delgada/Lisboa da Azores Airlines.

Já hoje de manhã um outro voo da Azores Airlines proveniente de Lisboa com destino ao Pico divergiu para a ilha do Faial, devido às condições meteorológicas.

Também um voo da TAP, entre Lisboa e Ponta Delgada, que deveria chegar à ilha de São Miguel, pelas 23:20 foi cancelado segundo informação disponível na página da ANA na Internet.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves, adiantou à Lusa que no caso do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) há apenas a registar cinco ocorrências relacionadas com pequenas derrocadas e uma infiltração numa moradia, "situações rapidamente resolvidas".

Em São Miguel, grupo oriental, foram registadas até ao momento três ocorrências, nomeadamente duas pequenas inundações e a queda de uma árvore, situações também já intervencionadas.

O responsável sublinhou que a Proteção Civil irá continuar a acompanhar a situação.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê-se que nas próximas horas o estado do tempo, em particular no grupo oriental, ilhas de Santa Maria e de São Miguel, continue a ser condicionado pela interação da superfície frontal fria com o furacão.

Estas duas ilhas estão sob aviso vermelho para precipitação forte até às 24:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 06:00 de domingo. Mantêm-se, ainda, sob aviso laranja para vento (até às 06:00 de domingo) e amarelo para agitação marítima no mesmo período.

De acordo com o IPMA, prevê-se vento médio superior a 65 quilómetros horários e rajadas de vento que poderão ultrapassar os 100 quilómetros horários, em especial na ilha de Santa Maria.

O aviso laranja para vento passa a amarelo às 06:00 de domingo, continuando até às 12:00.

No grupo central, ilhas do Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge, está agora em vigor um aviso amarelo até às 24:00 de precipitação pontualmente forte.