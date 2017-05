"Mais de 800 camas ilegais no alojamento" é a manchete do Açoriano Oriental

Os mais recentes dados sobre o aumento de camas e das situações ilegais no alojamento local nos Açores estão em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 6 de maio de 2017.



O destaque fotográfico vai para o prazo de quatro meses que o Governo fixou para a obra de requalificação da Calheta Pêro de Teive avançar, após ter a licença da Câmara de Ponta Delgada.

O destaque do Desporto vai para a prestação do piloto açoriano Luís Pimentel no primeiro dia do Rali das Canárias a contar para o Campeonato da Europa.