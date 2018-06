Mais de 750 jovens universitários açorianos candidataram-se ao ESTAGIAR U

Mais de 750 jovens universitários açorianos candidataram-se para estagiar em empresas dos Açores, entre julho e setembro, no âmbito do programa ESTAGIAR U para promover a aproximação dos estudantes universitários ao mercado de trabalho, foi hoje anunciado.

Citada numa nota de imprensa enviada às redações, a diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Andrade, salientou que este programa criado pelo Governo açoriano em 2005 “é visto como uma primeira porta na promoção da empregabilidade dos jovens que estão a frequentar o ensino superior, sendo uma oportunidade para experienciarem um contacto com o mundo do trabalho”.

Durante o mês de maio, prazo estipulado para a formalização de candidaturas, um total de 756 jovens estudantes candidataram-se através da plataforma eletrónica www.estagiar.azores.gov.pt.

Em junho decorre a fase de análise das candidaturas, sendo dado conhecimento aos jovens e empresas do respetivo resultado.