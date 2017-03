Mais de 50 empresas recrutam na Feira de Emprego da Faculdade de Economia do Porto

Meia centena de empresas recrutam economistas e gestores na 17.ª edição da Feira de Emprego da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), que decorre terça e quarta-feira pela primeira vez com entrevistas individuais 'flash' de cinco minutos.



"Organizada a 100% por estudantes" - conforme garante a FEP Junior Consulting, empresa júnior de consultoria daquela faculdade que organiza o evento -, a 17.ª FJC Porto de Emprego terá este ano como novidade o 'Speed Recruitment', durante o qual "22 alunos terão a oportunidade de participar individualmente numa entrevista 'flash' [curta] com 22 empresas, em períodos de cinco minutos", da qual a organização acredita que "grande parte sairá com oportunidades de emprego ou estágios e novas fases de entrevistas".

Segundo os promotores, o 'Speed Recruitment' decorrerá no primeiro dia da feira, que é organizada em parceria com o Serviço de Relações Externas e Integração Académica da FEP e contará com a participação de empresas "de distinção nacional e âmbito internacional", como Sonae, PWC, Deloitte, Decathlon, KPMG, EY, Cofina, Sonae IM, Unilever -- Jerónimo Martins, Lidl, Continental, Calzedonia Group, Nos, Santander Totta ou Leroy Merlin.

Também representadas estarão a Ageas, BNP Paribas, Cabify, Cofina, Colep, CTT, Decathlon, EDP, EDP Renováveis, Fidelidade, Galp, Gestamp, Grupo JAP, Hilti, KLOG -- Transport Solutions, Lactogal, LKW Walter, L'Oréal Portugal, Lusiaves, Nestlé, Oriflame e Parfois, entre outras.

Promovida desde 2001, a FJC Porto de Emprego (designada 'Job Shop' entre 2001 e 2003) permite às empresas divulgar informação na área de emprego e da formação profissional, nomeadamente ofertas de estágios, ações de formação e recrutamento, tendo contado na edição de 2016 com 45 empresas participantes e com a visita de mais de seis mil estudantes.

Outra das novidades anunciadas para a atual edição, na qual são esperados "mais de sete mil alunos", é o Porto d'Honra a servir no final do primeiro dia do evento e que contará com a presença de "figuras do panorama politico, académico, empresarial e social português".

Criada em 1997, a FEP Junior Consulting (FJC) é uma júnior empresa sediada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto que reclama ser "a única júnior empresa em Portugal com certificação de qualidade" e cujo objetivo é "promover uma aproximação entre o mundo académico e empresarial através da prestação de serviços de consultoria como estudos de mercado e planos de negócios".

A FJC assume-se como uma empresa sem fins lucrativos, cujas receitas obtidas são investidas na formação dos seus membros, o que lhe permite "garantir os preços mais competitivos do mercado".