Mais de 245.000 casas na Irlanda do Norte e 7.000 no Reino Unido sem luz devido ao furacão Ophelia

Mais de 245.000 casas na Irlanda do Norte e cerca de 7.000 no Reino Unido estão sem luz desde a passagem da tempestade provocada pelo furacão Ophelia, e outras 20.000 estão sem água corrente no norte da ilha

A tempestade atingiu o norte do território da Grã-Bretanha nesta madrugada com ventos até 145 quilómetros por hora e no sul da ilha registaram-se ventos que alcançaram 156 quilómetros por hora.

A intempérie causou na segunda-feira a morte de três pessoas na República da Irlanda devido a acidentes despoletados pelos ventos fortes, segundo informações da polícia.

Na República de Irlanda e na região britânica da Irlanda do Norte as escolas estão fechadas devido aos trabalhos de limpeza das árvores caídas na estrada e de recuperação da energia elétrica.

O Departamento de Educação da Irlanda do Norte justificou o encerramento das escolas dizendo que ainda existem “riscos na viagem” de autocarro escolar e problemas no fornecimento de energia em algumas escolas.

Os alertas meteorológicos foram levantados esta manhã no Reino Unido depois do Ophelia ter deixado sem luz 2.000 casas no País de Gales e 1.000 na Escócia.

Em Glasgow (este da Escócia) uma parte da fachada de um bloco de apartamentos, que estava em processo de demolição, entrou em colapso durante a madrugada.

O serviço ferroviário entre Edimburgo, Aberdeen, Dundee, Fife e Perth foi suspenso temporariamente depois que um comboio de carga ter sido atingido por uma árvore, o que causou atrasos que duraram até ao meio-dia.

O ministro da Defesa irlandês, Paul Kehoe, lamentou que os cidadãos tenham ignorado as recomendações dos serviços de emergência para se manterem no interior de edifícios durante a tempestade.

Paul Kehoe afirmou que foi “estúpido e totalmente inapropriado que algumas pessoas tenham decidido colocar em risco não só as suas vidas mas também as daqueles que poderiam ter de os resgatar durante a tempestade”.