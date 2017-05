Mais de 214 mil pessoas receberam o Rendimento Social de Inserção em abril, sobretudo dispersos pelos distritos do Porto, Lisboa e Setúbal, a maioria mulheres, com menos de 18 anos, cuja prestação média mensal foi de 112,67 euros.



De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social, relativos ao mês de abril, havia 214.220 pessoas a beneficiar do Rendimento Social de Inserção (RSI), mais 1.687 (0,79%) do que em março e mais 4.504 (2,14%) do que em abril de 2016.

A maior parte dos beneficiários estão nos distritos do Porto (60.792), Lisboa (35.813) e Setúbal (18.152), são maioritariamente do sexo feminino (108.863) e têm menos de 18 anos (33.126), sendo que auferem um valor médio de 112,67 euros.

No que diz respeito aos agregados familiares, em abril havia 96.034 famílias a receber RSI, mais 552 (0,57%) do que em março e mais 622 (0,65%) do que em comparação com o período homólogo.

A dispersão geográfica destas famílias faz-se de modo semelhante, estando sobretudo concentradas nos distritos do Porto (27.874), Lisboa (16.645) e Setúbal (8.293).

O valor médio mensal que estas famílias receberam foi de 255,94 euros.