Mais de 21 artesãos receberam certificação com a marca "Artesanato dos Açores"

Mais de 21 artesãos receberam a certificação dos seus trabalhos com a marca coletiva de origem "Artesanato dos Açores", adiantou hoje o Governo açoriano, indicando que estão registadas 518 unidades produtivas artesanais



A avaliação das peças de artesanato é realizada através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA) por uma Comissão de Acompanhamento Técnico com representantes do Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores (INOVA), das direções regionais de Apoio ao Investimento e à Competitividade e da Cultura e da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores.

O executivo açoriano informa, numa nota de imprensa, que a comissão apreciou cerca de 80 peças de artesanato tradicional da área alimentar, designadamente as “espécies” (doce típico com recheio feito de especiarias) de São Jorge, de cestaria, olaria, cerâmica, incluindo a vidrada e figurativa, azulejaria e presépios de lapinha.

Foram também avaliados trabalhos em escamas de peixe, rendas, registos do Senhor Santo Cristo dos Milagres, trabalhos em miolo de figueira, bordados e tecelagem.

"A vice-presidência do Governo, no âmbito da política de promoção da competitividade empresarial através da valorização dos produtos regionais, promoveu a certificação dos trabalhos de mais 21 artesãos com a marca coletiva de origem Artesanato dos Açores", acrescenta a mesma nota.

Atualmente estão registadas no CRAA 518 unidades produtivas artesanais, das quais 159 inscritas desde 2012.

O Governo dos Açores sublinha que "a certificação dos produtos artesanais, que é traduzida no selo de origem e qualidade, é fundamental para fomentar a sua divulgação e comercialização" e contribui para "a valorização cultural".

Nos Açores existem atualmente 21 áreas artesanais certificadas com a marca “Artesanato dos Açores”, tendo as fechaduras de madeira do Corvo sido a última a ser aprovada, este ano.

De acordo com o CRAA, "estão a ser realizados trabalhos de pesquisa e investigação no sentido de aprovar, em breve, mais duas, nomeadamente a viola da terra e a massa sovada".