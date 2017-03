Mais de 200 candidaturas à ajuda para redução da produção de leite nos Açores

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas dos Açores anunciou hoje que foram registadas 236 candidaturas de agricultores à Ajuda à Redução da Produção de Leite, da Comissão Europeia



Numa nota de imprensa, a tutela informa que as 236 candidaturas são relativas aos “dois primeiros períodos de redução, ou seja, de outubro a dezembro de 2016 e de novembro de 2016 a janeiro de 2017”.

“Estas candidaturas implicaram uma redução efetiva 1,8 milhões de litros de leite no primeiro período e de quase 700 mil litros no segundo período”, adianta a mesma nota, informando que a ilha com maior número de candidaturas foi São Miguel, com um total de 121 nos dois períodos e uma redução efetiva de 1,15 milhões de litros de leite.

De acordo com a nota, “a ilha Terceira apresentou 96 candidaturas, mas que implicaram uma redução efetiva superior, num total de 1,28 milhões de litros”, enquanto “Graciosa, São Jorge, Pico e Faial apresentaram as restantes 19 candidaturas, que implicaram, no seu conjunto, uma redução de cerca de 150 mil litros”.

“A Ajuda à Redução da Produção de Leite é apurada por um período de três meses relativamente ao mesmo período do ano anterior”, explica a secretaria regional, tutelada por João Ponte.

Segundo a secretaria, “o regulamento foi aprovado a 08 de setembro de 2016 pela Comissão Europeia como resposta às perdas económicas significativas para os produtores de leite devido aos efeitos conjugados do fim das quotas leiteiras, do embargo russo aos produtos lácteos da União Europeia e à retração dos mercados internacionais”.