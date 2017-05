Mais de 165 mil idosos receberam Complemento Solidário em abril

Mais de 165 mil idosos receberam em abril o Complemento Solidário, mais cerca de mil pessoas do que em março e perto de mais 3.600 beneficiários do que em abril de 2016.



De acordo com os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social, divulgados hoje, no mês de abril houve 165.075 pessoas a receberem o Complemento Solidário para Idosos (CSI), o que representa mais 1.326 (0,8%) do que no mês de março e um aumento de 3.596 (2,2%) do que em comparação com o período homólogo.

Os dados da Segurança Social mostram que são sobretudo as mulheres quem recebe esta prestação social, havendo 115.801 idosas contra 49.274 homens.

Estas pessoas estão sobretudo nos distritos do Porto (26.577), Lisboa (24.774) e Setúbal (11.079).

Por outro lado, no que diz respeito às pensões do sistema da Segurança Social, continuam a ser as de velhice as que têm maior peso, 68,1%, seguidas das pensões de sobrevivência (24%) e pelas pensões de invalidez (7,9%).

Em abril, foram pagas 2.031.827 pensões de velhice, o que representa um aumento de 714 pensões em relação a março, além de serem mais 6.593 do que em comparação com o período homólogo.

No que diz respeito às pensões de invalidez, no mês de abril foram atribuídas 236.304 pensões, menos 1.054 do que no mês anterior, havendo 52,8% de pensionistas do sexo masculino e 47,2% do sexo feminino.

Já em relação às pensões de sobrevivência, houve 715.587 pessoas que receberam, o que significa mais 984 do que em março.