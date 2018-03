"Mais de 120 lojas devolutas reabrem com apoios" é a manchete do Açoriano Oriental

As candidaturas ao programa Loja + que apoia nas obras e nas rendas a reabertura de espaços devolutos nos centros urbanos dos Açores estão em destaque no Açoriano Oriental de segunda-feira, 19 de março de 2018.

Os destaques fotográficos do jornal vão para a chegada, já de noite, dos carros que vão disputar o Azores Airlines Rallye e para a derrota do Santa Clara frente ao Penafiel, na disputa entre dois candidatos na subida à I Liga do futebol português.



"Apreendidos 1842 litros de bebidas desde 2016" e "PS realiza congresso em setembro" são outros destaques do jornal.