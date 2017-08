Mais de 100 pessoas assistidas após neblina química atingir praia em Inglaterra

Mais de 100 pessoas receberam assistência médica após uma alegada fuga química que no domingo atingiu a costa sul de Inglaterra, informou a polícia.

A praia de Birling Gap, no condado de East Sussex, teve de ser evacuada no domingo, quando os banhistas sentiram dificuldades em respirar e picadas nos olhos, tendo alguns chegado a vomitar, após uma neblina surgir, vinda do mar, disse a mesma fonte.

A polícia de Sussex disse que hoje a neblina já se dissipou e acrescentou estar a investigar as causas, mas os media locais apontam a possibilidade de a neblina ser proveniente de uma unidade industrial em França.

As forças de segurança dizem que os "modelos meteorológicos sugerem que uma fonte no norte da França é muito improvável".

Uma testemunha, Kyle Crickmore, disse à BBC que a praia foi evacuada rapidamente, depois da chegada repentina da neblina, com um forte cheiro a cloro.

"Foi estranho, tendo em conta que estava um dia muito bonito e com o céu limpo", disse Crickmore.

A praia, entretanto reaberta, é muito concorrida nos dias quentes, como no domingo, e espera-se que hoje atraia muita gente, já que é feriado no Reino Unido.