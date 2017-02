Mais de 100 mulheres empreendedoras em formação nos Açores

A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) vai oferecer quatro dias de formação profissional, entre sexta e segunda-feira, para mulheres empreendedoras dos Açores.



Os workshops vão na segunda edição e fazem parte da iniciativa 'Connect to Success' (C2S), que se dedica a fortalecer pequenas e médias empresas detidas por mulheres e promover igualdade de género no setor empresarial.

A iniciativa, que foi lançada pela FLAD e pela embaixada de Lisboa, é agora gerida apenas pela fundação, que convidou a ex-embaixatriz dos EUA, Kim Sawyer, para o cargo de diretora executiva.

"Criar o 'Connect to Success' e observar como a iniciativa promoveu um aumento de confiança de centenas de mulheres portuguesas é a minha maior realização", disse Kim Sawyer, numa nota enviada à agência Lusa.

A responsável, que estará presente no evento, diz que o programa de workshops está de regresso aos Açores após seis meses devido "à resposta surpreendente dos Açores ao programa."

"É de salientar que as ilhas podem ser pequenas geograficamente, mas estão repletas de empreendedoras inovadoras e criativas", explicou.

O encontro acontece em São Miguel e na Terceira e vai contar com as intervenções de duas empreendedoras do programa e com a participação de um especialista em empreendedorismo e finanças do ISCTE Business School.

O programa desta edição acontece durante dois dias no campus da Universidade dos Açores em São Miguel (sexta-feira e sábado) e dois dias no Terceira Mar Hotel (domingo e segunda-feira).

Os workshops pretendem desenvolver as capacidades das participantes em áreas como marketing, gestão de redes sociais, contabilidade e finanças.

Será ainda lançado o Corporate Mentoring Program Açores 2017, no qual seis das maiores empresas açorianas participam enquanto mentoras de projetos.

"Estamos muito entusiasmados em lançar a primeira edição do Corporate Mentoring nos Açores com seis das maiores e melhores empresas das ilhas, que estão a reunir equipas de especialistas para orientar empreendedoras na Terceira e em São Miguel", explicou Jorge Gabriel, administrador executivo da FLAD.

Desde a sua criação, em 2014, o 'Connect to Success' já dinamizou o negócio de mais de 750 mulheres, das quais cerca de cem encontram-se nos Açores.