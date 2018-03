Mais de 100 mil turistas esperados para o casamento do príncipe Harry

O casamento do príncipe Harry de Inglaterra e da norte-americana Meghan Markle, marcado para 19 de maio no castelo de Windsor (a oeste de Londres), deve atrair mais de 100 mil turistas, anteviu esta quinta-feira a polícia local.

“Esta celebração nacional deverá atrair mais de 100 mil pessoas do mundo inteiro a Windsor”, uma localidade situada a cerca de 30 quilómetros a oeste da capital britânica, Londres, indicou a polícia do distrito de Thames Valley, num comunicado, referindo que estão a ser planeadas medidas de segurança em função da dimensão do evento.

A polícia mencionou, entre outras medidas, que as matrículas dos carros vão ser verificadas e que barreiras serão instaladas na área.

Os visitantes serão revistados, bem como estão previstas patrulhas policiais nas ruas, nas estações ferroviárias e nas centrais rodoviárias.

"Qualquer objeto que possa representar um risco para o público será confiscado", garantiu a polícia.

A cerimónia do casamento real está prevista começar às 12:00 locais (mesma hora em Lisboa) na capela de Saint-George, no castelo de Windsor, a residência de fim de semana da rainha Isabel II.

Uma vez casados, por volta das 13:00, Harry, de 33 anos, e Meghan, de 36 anos, vão percorrer de carruagem várias ruas daquela localidade.

Na semana passada, o palácio de Kensington, a residência oficial londrina dos príncipes de Gales, anunciou que 600 pessoas foram convidadas para assistir à cerimónia do casamento, bem como para uma receção, que inclui um almoço, oferecida pela rainha britânica no castelo de Windsor.

Uma receção mais restrita será oferecida, na noite de 19 de maio, pelo pai de Harry, o príncipe Carlos (o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico), na mansão de Frogmore House, situada a cerca de um quilómetro do castelo de Windsor. Duzentas pessoas foram convidadas para este evento.

A par destes convidados, 2.640 pessoas foram convidadas para assistir no parque do castelo de Windsor à chegada do príncipe Harry, de Meghan Markle e dos respetivos convidados.

Estas pessoas também vão assistir ao início do cortejo que os noivos vão participar após a cerimónia religiosa. Entre estes convidados constam 1.200 pessoas de todo o Reino Unido e 200 membros de organizações de solidariedade.

O novo casal real, que viverá numa casa campestre situada nos terrenos do palácio de Kensington, em Londres, comprometeu-se após mais de um ano de namoro.

A Família Real inglesa pagará o casamento, incluindo a cerimónia, a música, as flores e a receção.

A norte-americana Meghan Markle, protestante, será batizada pela Igreja Anglicana, antes do casamento.

O príncipe Harry é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico.